حوادث
سقوط مغتصب نساء بمراكش
الدرك حرر عشرينية احتجزها بغار لعشرة أيام ومتزوجات تقدمن بشكايات تجري مصالح الدرك الملكي التابعة لمنطقة أمزميز، أبحاثا مع متهم بالاحتجاز والاغتصاب، جرى إيقافه أول أمس (الاثنين)، بغار يقع في غابة تابعة لجماعة «وزكيطة» بالمنطقة نفسها. وأفادت مصادر «الصباح» أن المتهم، أثناء إيقافه، عثر على فتاة، استدرجهاأكمل القراءة »
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