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ملف الصباح

حياة على الهامش

منذ 5 دقائق
يعانون النظرة الدونية لمجتمع لا يرحم في غياب أدنى اهتمام من الحكومات توجد فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني في سبيل إثبات الذات، معاناة لا حصر ولا مثيل لها. أشخاص لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا وهم يعانون الصمم أو البكم أو إعاقة جسدية أو ذهنية،أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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