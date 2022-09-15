ملف الصباح
حياة على الهامش
يعانون النظرة الدونية لمجتمع لا يرحم في غياب أدنى اهتمام من الحكومات توجد فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني في سبيل إثبات الذات، معاناة لا حصر ولا مثيل لها. أشخاص لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا وهم يعانون الصمم أو البكم أو إعاقة جسدية أو ذهنية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا