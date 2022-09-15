حوادث
إيقاف قاتل بائع الفواكه بسيدي رحال
تسلمت عناصر من المركز القضائي لبرشيد صاحب الاختصاص الترابي، ظهر أول أمس (الثلاثاء)، شابا يبلغ من العمر 25 سنة يتحدر من البير الجديد، يشتبه في ارتكابه جريمة قتل راح قبل ثلاثة أيام ضحيتها تاجر فواكه من المنطقة ذاتها. وتم إيقاف المشتبه فيه بأكادير بعد صدور مذكرة بحثأكمل القراءة »
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