fbpx
حوادث

45 درهما تقود رجل أمن للسجن

منذ دقيقتين
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاركيست، الاثنين الماضي، بوضع رجل أمن رهن تدابير الحراسة النظرية بعد متابعته بخيانة الأمانة. وتعود فصول متابعة رجل الأمن، إلى تقدم مواطن في اليوم ذاته، إلى مفوضية الشرطة بالمدينة ذاتها، وسلم للموقوف محفظة عثر عليها بالشارع العام، تحتوي على بطاقة تعريف وطنية،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.