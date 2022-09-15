حوادث
45 درهما تقود رجل أمن للسجن
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاركيست، الاثنين الماضي، بوضع رجل أمن رهن تدابير الحراسة النظرية بعد متابعته بخيانة الأمانة. وتعود فصول متابعة رجل الأمن، إلى تقدم مواطن في اليوم ذاته، إلى مفوضية الشرطة بالمدينة ذاتها، وسلم للموقوف محفظة عثر عليها بالشارع العام، تحتوي على بطاقة تعريف وطنية،أكمل القراءة »
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