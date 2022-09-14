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وطنية

خسائر بسبب أمطار رعدية بأبي الجعد

منذ 21 ثانية
خلف هطول أمطار قوية، أخيرا، امتلاء وادي بوكروم بجماعة تاشرافت دائرة ابي الجعد- إقليم خريبكة، مما نتجت عنه فيضانات بكل الدواوير المجاورة له، وتسبب في خسائر مادية لمحتويات منازل، بعد أن جرفت المياه الكثير من حاجياتهم الخاصة، بالإضافة الى عدد من رؤوس الأغنام، ومحصول مهم من أشجارأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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