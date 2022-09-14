أســــــرة
”إيتيكيت” احترام الخصوصيات
يلعب احترام خصوصية الآخرين دورا إيجابيا في مسار العلاقات بين الأشخاص، إذ يؤكد المختصون في “الإيتيكيت” أن هناك العديد من القواعد التي ينبغي احترامها. ويساهم احترام خصوصية الآخرين في الحفاظ على الصحة النفسية للأشخاص لأنهم يشعرون باطمئنان ورضى في علاقاتهم بمحيطهم، خاصة أنهم يعرفون جيدا أن هناكأكمل القراءة »
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