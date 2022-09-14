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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬احترام‭ ‬الخصوصيات

منذ 23 ثانية
تفادي‭ ‬الأسئلة‭ ‬المحرجة‭ (‬خاص‭)‬
يلعب‭ ‬احترام‭ ‬خصوصية‭ ‬الآخرين‭ ‬دورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص،‭ ‬إذ‭ ‬يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬احترامها‭.‬ ويساهم‭ ‬احترام‭ ‬خصوصية‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للأشخاص‭ ‬لأنهم‭ ‬يشعرون‭ ‬باطمئنان‭ ‬ورضى‭ ‬في‭ ‬علاقاتهم‭ ‬بمحيطهم،‭ ‬خاصة‭ ‬أنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭أكمل القراءة »

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