الصباح الـتـربـوي
600 تلميذ جديد باليوسفية
كشفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باليوسفية أن أزيد من 69520 تلميذا التحقوا بمؤسساتهم التعليمية المنتشرة عبر ربوع الإقليم. وأكدت المديرية أن الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 انطلق هذه السنة تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، وقالت إن مؤسسات التعليم العمومي استقبلت ماأكمل القراءة »
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