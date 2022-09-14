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“بنت الستاتي” في المستشفى
نشرت مغنية الراب “إيلي”، المعروفة بـ”إلهام بنت الستاتي”، في حسابها على “أنستغرام”، صورة لها داخل غرفة في مستشفى، دون ذكر التفاصيل، ما أثار قلق متابعيها. وظهرت “إيلي” عبر ستوري حسابها على “انستغرام”، وهي تستعين بجهاز الأوكسيجين، مع تعليق كتبت فيه: “الحمدلله”. وبعد مدة قصيرة نشرت تدوينة جديدةأكمل القراءة »
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