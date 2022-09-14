الرياضة
المغاربة مهددون بعدم مشاهدة المونديال
حملات إلكترونية وميدانية لمحاربة القرصنة بالاستعانة بالقضاء بات المغاربة مهددين بعدم متابعة كأس العالم، على شاشات التلفاز، بسبب الحملة التي تقودها قنوات عالمية قبل انطلاق الحدث العالمي، على القرصنة، مطالبين الجماهير بالاشتراك رغم ارتفاع الأسعار. وبعد مصر وتونس والسعودية ودول الخليج وفرنسا وإسبانيا، أتى الدور على المغرب،أكمل القراءة »
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