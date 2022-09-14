fbpx
الرياضة

المغاربة مهددون بعدم مشاهدة المونديال

منذ 10 دقائق
حملات إلكترونية وميدانية لمحاربة القرصنة بالاستعانة بالقضاء بات المغاربة مهددين بعدم متابعة كأس العالم، على شاشات التلفاز، بسبب الحملة التي تقودها قنوات عالمية قبل انطلاق الحدث العالمي، على القرصنة، مطالبين الجماهير بالاشتراك رغم ارتفاع الأسعار. وبعد مصر وتونس والسعودية ودول الخليج وفرنسا وإسبانيا، أتى الدور على المغرب،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.