الصباح الـتـربـوي
مزيد من الاستثمار
< فعلا شهدت المواسم الدراسية الماضية بروز ظاهرة الاكتظاظ داخل مؤسسات التعليم العمومي. وقد اعتدنا على وجودها داخل المدارس العمومية بالعالم القروي، لكن أخيرا بدأت الظاهرة تبرز بقوة داخل المدار الحضري لعدة أسباب سنأتي على ذكرها، إذ أصبحت الأقسام تعج بالتلاميذ، بأرقام مرتفعة قد تتجاوز 50 تلميذا.أكمل القراءة »
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