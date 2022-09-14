اذاعة وتلفزيون
“حديث مع الصحافة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة، على موعد مع البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة”، من تقديم عبد الله الترابي. ويعتبر برنامج “حديث مع الصحافة” برنامجا حواريا يديره الترابي، إذ يستضيف ضيفة أو ضيفا، من المغرب أو الخارج، ينتمي لعالمأكمل القراءة »
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