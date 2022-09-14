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وطنية

المخارق ينزع فتيل التوتر بالمطارات

منذ 9 ثواني
نجح تدخل الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في نزع فتيل التوتر بالمكتب الوطني للمطارات، وإلغاء قرار الإضراب العام الذي كان مقررا خوضه يومي 13 و18 شتنبر، والذي دعت إليه نقابة مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية بالمكتب الوطني. وأفادت مصادر نقابية، أن تدخل المخارق لدى إدارةأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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