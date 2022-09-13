فاس.. تفكيك شبكة للنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالخارج

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس (الاثنين)، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية نفذت عمليات نصب واحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.

وعلمت “الصباح”أن مصالح الأمن الوطني توصلت بشكايات من قبل مجموعة من الضحايا، تفيد أن عاملين بوكالة للأسفار تقع بتازة نصبوا عليهم بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بدول أجنبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و100.000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، من حجز وثائق تتضمن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن مجموعة من الاعترافات بالدين، وعقود عمل وهمية في اسم الغير، وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات النصب والاحتيال.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة، تحت تدابير الحراسة النظرية ‏في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مشتبه فيه رابع، متورط بدوره في هذا النشاط الإجرامي.