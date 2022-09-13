أسواق
منتجات الدخول المدرسي من “كيتيا”
أطلقت “كيتيا”، الفاعلة في مجال الأثاث والديكور في المغرب، مجموعة جديدة من المنتجات لمواكبة الدخول المدرسي، تجمع بين الحداثة والتصميم والتطبيق العملي، بأسعار غير قابلة للمنافسة، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه. المجموعة الجديدة، المتوفرة في متاجر العلامة إلى غاية 17 أكتوبر المقبل، ركزتأكمل القراءة »
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