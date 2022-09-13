الصباح الفني
بنعمران تنتهي من جديدها
أعلنت خولة بنعمران، العودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، قالت إنها انتهت أخيرا، من تصوير فيديو كليب خاص بها. ونشرت بنعمران، على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بعض كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية، وأيضا لحظة إعلان انتهاء التصوير، قبل أن توجه شكرها لجميع أعضاء فريق العمل على رأسهم أكمل القراءة »
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