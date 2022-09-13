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الصباح الفني

بنعمران‭ ‬تنتهي‭ ‬من‭ ‬جديدها‭ ‬

منذ 3 ثواني
أعلنت‭ ‬خولة‭ ‬بنعمران،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬انتهت‭  ‬أخيرا،‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬خاص‭ ‬بها‭.‬ ونشرت‭ ‬بنعمران،‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬بعض‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭  ‬الأغنية،‭ ‬وأيضا‭ ‬لحظة‭ ‬إعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬التصوير،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬شكرها‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭  ‬العمل‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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