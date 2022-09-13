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“شاطارا” تحصد ثلاث جوائز
من بينها الجائزة الكبرى وجائزة أفضل أداء جماعي بالقاهرة توجت مسرحية “شاطارا” لفرقة “ثيفسوين” من الحسيمة بثلاث جوائز خلال حفل اختتام النسخة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. وتمكنت مسرحية “شاطارا” من الحصول على الجائزة الكبرى باعتبارها أفضل عمل ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب جائزةأكمل القراءة »
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