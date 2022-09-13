حوادث
الاعتداء على ممرضتين بمستشفى تازة
اعتدى مرافقو مريض، أخيرا، بالسب والضرب والركل على ممرضتين في مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، ما أغضب زملاءهما والأطر الطبية، الذين نظموا وقفة احتجاجية طلبا لحماية العاملين بالقطاع واستجابة إلى دعوة الجامعة الوطنية للصحة (ف. د. ش). وأصيبت الممرضتان ضمن فريق المداومة، بجروح ورضوضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا