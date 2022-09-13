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حوادث

الاعتداء على ممرضتين بمستشفى تازة

منذ دقيقتين
اعتدى مرافقو مريض، أخيرا، بالسب والضرب والركل على ممرضتين في مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، ما أغضب زملاءهما والأطر الطبية، الذين نظموا وقفة احتجاجية طلبا لحماية العاملين بالقطاع واستجابة إلى دعوة الجامعة الوطنية للصحة (ف. د. ش). وأصيبت الممرضتان ضمن فريق المداومة، بجروح ورضوضأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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