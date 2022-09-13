حوادث
ملف برلماني وموثق أمام الاستئناف
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس في البت في استئناف الحكم بإدانة موثق معزول وبرلماني اتحادي بالحسيمة بست سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، لاتهامهما بتزوير وكالة، الذي استأنفه دفاعهما والوكيل العام. وحددت صباح 26 شتنبر الجاري، تاريخا لثاني جلسة لمحاكمتهما. وأعادت المحكمة استدعاء الموثقأكمل القراءة »
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