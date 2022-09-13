fbpx
حوادث

ملف برلماني وموثق أمام الاستئناف

منذ دقيقتين
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس في البت في استئناف الحكم بإدانة موثق معزول وبرلماني اتحادي بالحسيمة بست سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، لاتهامهما بتزوير وكالة، الذي استأنفه دفاعهما والوكيل العام. وحددت صباح 26 شتنبر الجاري، تاريخا لثاني جلسة لمحاكمتهما. وأعادت المحكمة استدعاء الموثقأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.