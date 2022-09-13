حوادث
فيديو يورط لصين بالبيضاء
أحدهما قاصر أوقف بعد أن ظهر فيه يقتسم مع شريكه عائدات سرقة حقيبة امرأة ورط مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قاصرا وشريكه، يحترفان السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية، بعد أن ظهرا فيه يقتسمان بشكل علني مبالغ مالية، بعد سرقتهما حقيبة تعود لامرأة. وأوقفت مصالح الأمنأكمل القراءة »
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