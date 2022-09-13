حوادث
السجن لسارق فيلا مهاجر
أدانته المحكمة بست سنوات وقيمة المسروقات تجاوزت 70 مليونا آخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بجناية اقتحام منزل الغير عبر التسلق والسرقة الموصوفة. وتوصلت الشرطة القضائية بشكاية من والد صاحب الفيلاأكمل القراءة »
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