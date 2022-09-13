fbpx
حوادث

السجن لسارق فيلا مهاجر

منذ 28 ثانية
أدانته المحكمة بست سنوات وقيمة المسروقات تجاوزت 70 مليونا آخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بجناية اقتحام منزل الغير عبر التسلق والسرقة الموصوفة. وتوصلت الشرطة القضائية بشكاية من والد صاحب الفيلاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 28 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.