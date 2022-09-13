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أسواق

عرض‭ ‬جديد‭ ‬من‭ “‬ميدز‭”‬

منذ 3 دقائق
أطلقت‭ ‬شركة‭ “‬ميدز‭” ‬عرضها‭ ‬الجديد‭ “‬سيرفيس‭ ‬بلوس‭” ‬الموجه‭ ‬للشركات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬التجارة‭ ‬أو‭ ‬الخدمات،‭ ‬والمتكون‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬جاهزة‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بقع‭ ‬أرضية‭ ‬مجهزة‭.‬ وجاء‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬التكميلي‭ ‬الذي‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬المتميز‭ ‬للمناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬المهيأة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الشركة،‭ ‬ليعزز‭ ‬بنيات‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرئيسية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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