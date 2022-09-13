أسواق
عرض جديد من “ميدز”
أطلقت شركة “ميدز” عرضها الجديد “سيرفيس بلوس” الموجه للشركات والمستثمرين في قطاعي التجارة أو الخدمات، والمتكون من مكاتب جاهزة ومحلات تجارية، بالإضافة إلى بقع أرضية مجهزة. وجاء هذا العرض التكميلي الذي يستفيد من الموقع المتميز للمناطق الصناعية المهيأة من طرف الشركة، ليعزز بنيات الاستقبال الرئيسية المتمثلة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا