وطنية
تيزنيت في مهب غزو الرحل
اشتبك المئات من الرحل، مع سكان جماعة تافراوت المولود بإقليم تيزنيت، ووقعت مواجهات بين الطرفين، أدت إلى إصابة العشرات منهم بجروح وكدمات، بينهم نائب رئيس الجماعة، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، أول أمس (الخميس). واندلعت المواجهة بين الطرفين، بعدما لاحظ سكان الجماعة القروية تافراوت المولود،أكمل القراءة »
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