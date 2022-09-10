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الرياضة

“الماص” يؤهل لاعبيه الجدد

منذ 3 ساعات
تمكن المغرب الفاسي من تأهيل جميع لاعبيه الجدد، الذين تعاقد معهم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، والبالغ عددهم 11 لاعبا، حيث سيكون بإمكانهم المشاركة في مباراة غد (الأحد)، أمام مضيفه أولمبيك آسفي، بملعب المسيرة، لحساب الدورة الثانية من منافسات القسم الأول. وأعطى طبيب المغرب الفاسي الضوء الأخضر لمشاركة الوافدأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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