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الرياضة

أزمة بوجدة بسبب دريسي

منذ 3 ساعات
قرر مولودية وجدة فسخ عقد لاعبه عبد الحكيم دريسي، بالتراضي، يوما واحدا قبل انتهاء «الميركاتو» الصيفي الحالي، بعد أن أصبح خارج مفكرة المدرب منير الجعواني. وعبر دريسي عن استيائه من فسخ عقده بشكل مفاجئ، وكشف مصدر قريب منه أنه استغرب من لقرار الجعواني، «غير المبرر»، بعدما أعلنأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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