اذاعة وتلفزيون
مشاهير
يسرا في “روز وليلى” تستعد يسرا لتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل “روز وليلى” المكون من 10 حلقات، بعد عودتها من إيطاليا إلى القاهرة. وانتهت يسرا من تصوير عدد كبير من المشاهد على مدار الأسابيع الماضية، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، وتيام قمر وهشام عاشور. وقدمت يسرا في رمضانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا