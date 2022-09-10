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منذ 3 ساعات
يسرا في “روز وليلى” تستعد يسرا لتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل “روز وليلى” المكون من 10 حلقات، بعد عودتها من إيطاليا إلى القاهرة. وانتهت يسرا من تصوير عدد كبير من المشاهد على مدار الأسابيع الماضية، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، وتيام قمر وهشام عاشور. وقدمت يسرا في رمضانأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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