الرياضة
5000 تذكرة لمباراة آسفي و”الماص”
400 للجمهور الفاسي وإقبال ضعيف على بطائق الاشتراك طبعت اللجنة المنظمة لأولمبيك آسفي، خمسة آلاف تذكرة لمباراة فريقها أمام المغرب الفاسي، المقرر انطلاقها في السابعة والربع غدا (الأحد)، ضمن الدورة الثانية من بطولة القسم الأول. وأفادت إدارة الفريق العبدي في بلاغ لها أنها حددت ثمن التذاكر المخصصةأكمل القراءة »
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