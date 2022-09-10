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مهرجان المرأة يحتفي بالسينما الإفريقية
فاطيم العياشي في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كشف منظمو المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، التفاصيل الكاملة للدورة المقبلة، والتي ينتظر أن تنطلق فعالياتها 26 شتنبر الجاري لتستمر إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل. وقال المنظمون إن دورة هذه السنة، سيتم خلالها الاحتفاء بالسينما الإفريقية، عبر فقرةأكمل القراءة »
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