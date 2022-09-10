الرياضة
“السوبر” الإفريقي بطعم مغربي
الوداد يخطط للقب ثان في مسيرته وبركان يطارد إنجازا جديدا وتعزيزات أمنية مكثفة سيكون نهائي السوبر الإفريقي بطعم مغربي خالص، عندما يواجه الوداد الرياضي نهضة بركان، اليوم (السبت)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الساعة الثامنة. ويخوض الفريقان المغربيان نهائي السوبر لأولأكمل القراءة »
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