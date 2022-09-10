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الرياضة

ملف سعودي مصري يقلب مونديال 2030

منذ 3 ساعات
ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن اتفاقا بين السعودية ومصر واليونان، على تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030، قد بات جاهزا، وسيتم الإعلان عن الترشيح قريبا. وأوضحت الصحيفة أن السعودية ستتكلف بكل الإجراءات المالية، المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرياضية في البلدان الثلاثة، على أن تقدم مقترحا بتنظيمأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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