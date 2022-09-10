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اذاعة وتلفزيون

“45 دقيقة” على “الأولى”

منذ 3 ساعات
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، غدا (الأحد)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “45 دقيقة”، تحمل عنوان “ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ”. ويتناول برنامج التحقيقات “45 دقيقة” آخر المواضيع التي تروج على الساحة المغربية، وينقل المشاهدين إلى قلب تحقيقات ميدانية وحصرية ويفسح المجال أمامأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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