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“سيد الخواتم” يحقق أرقاما قياسية في “أمازون”
حققت الحلقة الأولى من سلسلة “سيد الخواتم: خواتم القوة” نسبة مشاهدة كبيرة، هي الأعلى في تاريخ منصة “أمازون برايم”، تجاوزت 25 مليون مشاهد في اليوم الأول. وذكر بلاغ لمنصة “أمازون” أن الحلقة الأولى من سلسلة “سيد الخواتم” سجلت أفضل انطلاقة في تاريخ المنصة، بـ25 مليون متفرج فيأكمل القراءة »
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