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جنود تواصلوا بأجهزة عسكرية مع بارون

منذ دقيقة واحدة
استخدموها لتسهيل تهريب مخدرات والمحكمة قضت في حقهم بـ 17 مليارا أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عقوبات مشددة في حق خمسة عسكريين من حرس الحدود، بعدما تواصلوا مع بارون دولي بواسطة أجهزة اتصال عسكرية «تالكي والكي» لمساعدته فيأكمل القراءة »

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