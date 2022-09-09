أخبار الصباح
أخبار الصباح
< غوفرين علمت "الصباح" أن دافيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، سيظل في إسرائيل مدة طويلة إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي تجريه وزارة الخارجية الإسرائيلية، في مجموعة من التهم الموجهة إليه والتقارير المرسلة عنه. وأكد مصدر موثوق أن مهمة غوفرين في المغرب انتهت، بعد أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا