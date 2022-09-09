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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 39 ثانية
< غوفرين علمت "الصباح" أن دافيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، سيظل في إسرائيل مدة طويلة إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي تجريه وزارة الخارجية الإسرائيلية، في مجموعة من التهم الموجهة إليه والتقارير المرسلة عنه. وأكد مصدر موثوق أن مهمة غوفرين في المغرب انتهت، بعد أنأكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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