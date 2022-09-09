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أموات استفادوا من أعلاف مدعمة

منذ دقيقة واحدة
أثار تسريب لوائح أسماء المستفيدين من الأعلاف المدعمة في احتقان كبير بإقليم الرحامنة، بعد أن اكتشف محتجون على طريقة التوزيع، أنها تضم أسماء فلاحين فارقوا الحياة وآخرين غادروا المنطقة للأبد، استفادوا بدورهم من الدعم، مع وجود توقيعاتهم في الخانة التي تضم أسماءهم. وقرر فلاحون غاضبون تنظيم وقفاتأكمل القراءة »

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