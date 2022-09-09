ملف الصباح
11 مؤسسة و408 آلاف مقعد
أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أول أمس (الأربعاء)، أن 11 مؤسسة جديدة ستفتح أبوابها خلال الموسم التكويني الجديد 2022-2023 . وأوضح المكتب، في بلاغ له، لمناسبة انطلاق الموسم التكويني الحالي، أنه “استمرارا منه في تنفيذ مشروع تعزيز جهازه التكويني، سيسهر المكتب على انطلاق التكوين بـ11 مؤسسةأكمل القراءة »
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