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11 مؤسسة و408 آلاف مقعد

منذ دقيقة واحدة
أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أول أمس (الأربعاء)، أن 11 مؤسسة جديدة ستفتح أبوابها خلال الموسم التكويني الجديد 2022-2023 . وأوضح المكتب، في بلاغ له، لمناسبة انطلاق الموسم التكويني الحالي، أنه “استمرارا منه في تنفيذ مشروع تعزيز جهازه التكويني، سيسهر المكتب على انطلاق التكوين بـ11 مؤسسةأكمل القراءة »

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