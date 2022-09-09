fbpx
الأولى

تقرير يحذر من إفلاس أندية الكرة

منذ دقيقتين
أبلغت لجنة المالية بالجامعة الملكية لكرة القدم، المكتب المديري بخطورة الوضع المالي لأندية النخبة لكرة القدم، بعدما اشتغلت على ملفاتها طيلة فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تنتهي محليا، اليوم (الجمعة). وحسب مصادر “الصباح”، فإن أغلب الأندية تعاني عجزا كبيرا، بل إن عليها ديونا تفوق مداخيلها بكثير، متوقعةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.