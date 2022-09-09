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تقرير يحذر من إفلاس أندية الكرة
أبلغت لجنة المالية بالجامعة الملكية لكرة القدم، المكتب المديري بخطورة الوضع المالي لأندية النخبة لكرة القدم، بعدما اشتغلت على ملفاتها طيلة فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تنتهي محليا، اليوم (الجمعة). وحسب مصادر “الصباح”، فإن أغلب الأندية تعاني عجزا كبيرا، بل إن عليها ديونا تفوق مداخيلها بكثير، متوقعةأكمل القراءة »
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