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تحت الدف

منذ 8 ثواني
ما معنى أن يقدم مسؤولو المستشفى المحلي بوادي زم خدمة طبية مستعجلة للمرضى عنوانها الأبرز “سير لخريبكة”، بعدما تحول لمؤسسة منكوبة، في الوقت الذي كان فيه مستشفى 20 غشت بمدينة الشهداء، قبل مائة سنة، وجهة للمرضى المدنيين والعسكريين من مختلف مناطق الأطلس المتوسط، ويشرف عليه أطباء أجانب،أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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