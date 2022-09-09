الأولى
520 رخصة “عالقة” بالبيضاء
القاعدة الرقمية تتجمد عند حدود إدراج الطلبات ومعالجتها تنفجر القاعدة الرقمية لتلقي طلبات الرخص الاقتصادية والتجارية بالبيضاء، إذ فاق عدد الرخص غير الموقع عليها 520 رخصة، وهو رقم قياسي، منذ الشروع بالعمل بنظام المعالجة الإلكترونية للوثائق الإدارية. وتتعثر مصالح المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع وأرباب المقاولات بجماعة البيضاء،أكمل القراءة »
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