حوادث
تزوير شيك قيمته 60 مليونا بمكناس
أفادت مصادر عليمة، أن التحريات الميدانية والتقنية وكذا التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، في موضوع له علاقة بشيك بدون رصيد بقيمة 60 مليونا، كان بحوزة عامل بناء، فضحت عملية تزوير خطيرة بطلها مسير ضيعة كان يشتغل مع صاحب الشيك بمنطقة آيت يعزم بإقليمأكمل القراءة »
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