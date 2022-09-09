ملف الصباح
شتات مدرسة البادية
جودة التعليم بالعالم القروي ظلت تتأثر سلبا باستمرار الأقسام متعددة المستويات لا يعكس المستوى المرتفع نسبيا لتكلفة التلميذ بالوسط القروي، توفر ظروف مواتية لتأطير بيداغوجي ذي جودة بمؤسسات الوسط القروي، ذلك أن هذه الجودة تظل متأثرة سلبا باستمرار ما يسمى «الأقسام متعددة المستويات» أو الأقسام المشتركة. وأوضحأكمل القراءة »
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