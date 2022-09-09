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سيكولوجيا العودة إلى المدرسة
الدكتورة بنمامون تؤكد على التعامل بتفاؤل وإيجابية مع الأبناء أكدت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل”الصباح” على أهمية الدعم النفسي للتلاميذ من قبل الآباء مع حلول الموسم الدراسي، موضحة أنه لابد من تهييء الظروف النفسية الجيدة. «يلعب الإعداد النفسي الجيدأكمل القراءة »
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