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ملف الصباح

سيكولوجيا العودة إلى المدرسة

منذ دقيقتين
Boy and gerlie go to school having joined hands. Warm September day. Good mood. Behind backs at children satchels. The little girl laughs.
الدكتورة بنمامون تؤكد على التعامل بتفاؤل وإيجابية مع الأبناء أكدت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل”الصباح” على أهمية الدعم النفسي للتلاميذ من قبل الآباء مع حلول الموسم الدراسي، موضحة أنه لابد من تهييء الظروف النفسية الجيدة. «يلعب الإعداد النفسي الجيدأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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