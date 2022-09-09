طلبة المدرسة المحمدية للمهندسين يمثلون المغرب في بورتوريكو

يرتقب أن يمثل فريق “إناكتس” المدرسة المحمدية للمهندسين EMI، المغرب، في أكبر مسابقة خاصة بروح المقاولة الاجتماعية لدى الطلبة بالعالم، المقرر عقدها في سان خوان – بورتوريكو، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و2 نونبر المقبل، والتنافس على اللقب العالمي مع 35 بلدا.

وجرى، أمس الخميس بالبيضاء، الإعلان عن الفريق الفائز خلال فعاليات مهرجان “الابتكار المستدام”، بعد تنظيم مسابقة وطنية شهدت منافسة 34 فريقا من مختلف أنحاء المغرب، بغرض الاحتفاء بإبداعات الشباب والشابات، ومساعدتهم على اكتشاف الحس المقاولاتي لإبرازه ومواكبتهم في خلق تغيير إيجابي في مجتمعهم.

وذكر بلاغ للجهات المنظمة، أن طلبة المدرسة المحمدية للمهندسين شاركوا في مسابقة مهرجان “الابتكار المستدام”، وهي أكبر مسابقة وطنية لطلاب الجامعات في المقاولة الاجتماعية، بأربع مشاريع، أولها مشروع SMART CLEAN، عبارة عن مقبض ذكي يعمل بطريقة أوتوماتيكية على إخراج مُعقم لإزالة جميع الجراثيم المنتشرة، ثم Argacare، الذي يُكرم شجرة الأركان من خلال تثمين قيمة عجين الأركان – الزكمونة- على اعتبارها مادة أساسية لصُنع المنتجات التجميلية والبيولوجية.

أما المشروعين الثالث والرابع، فهما “Nuwood” بديل للخشب مصنوع من قشور الجوز التي كثيرا ما يتم رميها بعد أكل الثمرة، وأخذها من الجمعيات والتعاونيات مقابل 3 دراهم للكيلوغرام الواحد ، ثم “S-ilk”، لصنع ألياف صناعية طبيعية يتم إنتاجها من الحليب منتهي الصلاحية، حيث أن كيلوغرام واحد من الألياف يحتاج 80 لتر من الحليب منتهي الصلاحية و2 لتر فقط من الماء، وهو ما يمكن من الحفاظ على أكثر من 99 في المائة المستعمل في قطاع الصناعة الأزياء والملابس، التي تستهلك سنويا كميات كبيرة جدا.

وشهد الحدث على مدى ثلاثة أيام حضور حوالي 650 شخصا، يُمثلون شبابا وشابات من حاملي المشاريع، ورجال الأعمال والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية والشركات الخاصة، وتم تنظيم أكثر من 11 نشاطًا بحضور أكثر من 50 متحدثًا وضيف شرف.