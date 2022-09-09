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الرياضة

نيغلسمان يربك مزراوي

منذ 11 دقيقة
قال جولين نيغلسمان، مدرب بايرن ميونيخ، إن الدولي المغربي نصير مزراوي غير جاهز بعد للمشاركة في مباريات الفريق، رغم انتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، من أجاكس أمستردام الهولندي. وأوضح نيغلسمان في ندوة صحافية قبل مباراة بالدوري الألماني لبايرن، أن مزراوي يملك إمكانيات جيدة، لكن ذلك غيرأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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