مجتمع
أساتذة التعليم العالي يخشون خداع الوزارة
لم يبق سوى أسبوع واحد على المهلة التي منحتها النقابة الوطنية للتعليم العالي للوزارة، قبل خوض إضراب شامل ومقاطعة الدخول الجامعي، نتيجة ما ترتب عن الاجتماعات الماراثونية، التي جمعتها بالوزير الحالي، والتي حصلت فيها على وعود وردية بتحسين أوضاع الأساتذة الجامعيين المالية، غير أنه ظل يؤجل إصداره،أكمل القراءة »
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