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منذ 31 ثانية
3 أسئلة إلى * إبراهيم منقار الاتجار بالبشر < هناك توجه جديد يعتبر هذه الجريمة اتجارا بالبشر، لأن سياقات جديدة فرضت التعاطي بنوع من التشديد مع سرقة الرضع، بعدما بات لاجئون يستعينون بالرضع لاجتياز الحدود وقضاء مآرب شخصية وجلب الاستعطاف وإثارة الانتباه للحصول على امتيازات أكثر. كماأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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