حوادث
اعتقال مثيري الشغب في مباراة بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، 32 شخصا بينهم 11 قاصرا، أوقفوا للاشتباه في تسببهم في أعمال شغب رياضي مساء السبت الماضي، على هامش مباراة المغرب الفاسي وضيفه المغرب التطواني التي انتهت بالتعادل. وأحيل القاصرون على قاضي الأحداث، فيما يحاكم الراشدون أمامأكمل القراءة »
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