حوادث
لفظ مخدرات بشاطئ الوليدية
لفظت مياه المحيط الأطلسي، أول أمس (الأحد)، بشاطئ الوليدية التابع ترابيا لإقليم سيدي بنور قرابة 900 كيلوغرام من مخدر «الشيرا». وكشفت مصادر «الصباح»، أن عناصر الدرك الملكي بالوليدية حجزت قرابة 30 رزمة لفظتها مياه البحر وقامت بعمليات تمشيطية واسعة النطاق على طول الشاطئ المذكور أملا في العثورأكمل القراءة »
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