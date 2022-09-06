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مجتمع

تحرير الملك العمومي… الازدواجية

منذ دقيقتين
حملة شملت منطقة دون أخرى بالمدينة القديمة بالبيضاء وتساؤلات حول أسباب خلفت احتقانا «لكل شيء إذا ما تم نقصان»…بيت شعري يصلح استعارته من صاحبه أبو البقاء الرندي، لإسقاطه على حال المدينة القديمة بالبيضاء، التي رغم خضوعها لحملة تحرير الملك العمومي التي نهجتها السلطات المحلية بالشوارع والأزقة، إلاأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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