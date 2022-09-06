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حوادث

مطاردة بارون تنتهي بقتل

منذ دقيقة واحدة
حل بالسوالم لتصفية حسابات وبحوزته سلاح ناري أسفرت مطاردة مواطنين لبارون مسلح ببندقية، صباح أمس (الاثنين)، عن ارتكاب حادثة سير كان ضحيتها شخص يسوق سيارة من نوع “بوجو 205″، لقي حتفه في موقع الحادثة، غير بعيد عن مدارة بومعيزة التابعة للسوالم. وعرض مواطنون أنفسهم للخطر، إذ حاصرواأكمل القراءة »

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