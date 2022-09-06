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اختطاف الرضع… مسلسل بلا نهاية

منذ دقيقة واحدة
تنام مخيف للظاهرة والقانون كيفها جناية الاتجار بالبشر تتواصل حوادث اختطاف الرضع بعدد من المدن إلى درجة أصبحت واقعا لا مفر منه، بعد أن ارتفعت حالات جرائم هذا النوع من السرقات التي تطورت وسائل تنفيذها، بعد أن دخلت شبكات وعصابات الاتجار في البشر على الخط، واستطاعت اختراقأكمل القراءة »

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